Vinagova klet spet pomembna točka za obiskovalce Maribora

Maribor, 24. avgusta - Potem ko je bila po stečaju mariborskega vinarja Vinag prepuščena negotovosti in zaradi tega tudi nekaj časa zaprta, je Vinagova klet danes spet pomembna turistična točka v Mariboru. Pod novim lastnikom so znova na voljo ogledi kleti in vinske degustacije, možen je najem za zasebna druženja, prirejati so začeli tudi dogodke za širšo javnost.