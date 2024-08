UGM išče umetniška dela Viktorja Cotiča

Maribor, 20. avgusta - Umetnostna galerija Maribor (UGM) išče umetniška dela profesorja, slikarja, ilustratorja, scenografa in organizatorja likovnega življenja v Mariboru Viktorja Cotiča. Oktobra bodo namreč postavili na ogled razstavo, posvečeno temu ustvarjalcu. Informacije sprejemajo do 10. septembra, so sporočili.