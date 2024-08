Dodik napovedal začetek gradnje dela avtoceste med Beogradom in Sarajevom

Banjaluka, 19. avgusta - Predsednik bosansko-hercegovske entitete Republike Srbske Milorad Dodik je napovedal gradnjo dela avtoceste Beograd-Sarajevo skozi Republiko Srbsko. Po njegovih besedah so dogovor sklenili v Istanbulu in za projekt zagotovili več kot pol milijarde evrov. Opozicija v Republiki Srbski in oblasti BiH dvomijo o Dodikovi napovedi, poročajo mediji v BiH.