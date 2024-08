Na Fursu opažajo upad števila pritožb zavezancev

Ljubljana, 19. avgusta - Finančna uprava RS (Furs) je v letošnjem prvem polletju prejela 7526 pritožb na izdane upravne akte, kar je 16,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. To je le 0,49 odstotka vseh izdanih upravnih aktov, so izračunali. Daleč največ pritožb so prejeli na odmero davkov na nepremičnine, sledijo pritožbe s področja dohodnine.