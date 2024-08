Ljubljana, 19. avgusta - Inšpektorji za žičniške naprave bodo avgusta in septembra izvajali poostren nadzor upravljavcev žičniških naprav in uporabe žičniških naprav. Cilj nadzora je zagotoviti večjo varnost uporabnikov žičniških naprav, so sporočili iz Inšpektorata RS za infrastrukturo.