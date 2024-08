Ljubljana, 19. avgusta - Današnji podpis donatorske pogodbe med županom Mestne občine Maribor Sašo Arsenovičem in predsednikom uprave Nove KBM Johnom Denhofom za igrišče pri Osnovni šoli Leona Štuklja bo v telovadnici šole na Klinetovi ulici 18 (in NE v parku pri OŠ Leona Štuklja, kot so prvotno napovedali), so sporočili z Mestne občine Maribor.