Na ladjah za križarjenje na Hrvaškem letos za četrtino več potnikov

Zagreb, 19. avgusta - Tuje ladje za križarjenje so na Hrvaškem v prvi polovici leta opravile 244 potovanj ali za sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prepeljale so za 24 odstotkov več potnikov, čeprav jih je po Jadranskem morju plulo skoraj enako število kot lani, so pokazali podatki hrvaškega zavoda za statistiko.