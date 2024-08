Pred vrati dokončna združitev bank SKB in Nova KBM

Maribor/Ljubljana, 19. avgusta - V četrtek so bosta dokončno pravno združili banki SKB in Nova KBM, ki sta v lasti madžarske skupine OTP. Naslednji dan bo zaživela združena OTP banka. Operativna združitev bo medtem izpeljana do 2. septembra, v zadnjih dneh avgusta zaradi informacijskega poenotenja vse bančne storitve ne bodo na voljo. Nekaj sprememb se obeta za komitente SKB.