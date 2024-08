V Italiji pozivi k podaljšanju počitnic zaradi vročine

Rim, 19. avgusta - V Italiji, kjer učenci in učitelji uživajo tri mesece dolge poletne počitnice, nekateri sindikati in združenja učiteljev spričo podnebnih sprememb in poletne vročine, ki v zadnjem času zaznamuje poletne mesece, zahtevajo spremembo šolskega koledarja. Pri tem pozivajo k podaljšanju poletnih počitnic v oktober, poročajo italijanski mediji.