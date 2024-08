Split prizadelo hujše neurje, za danes opozorila zaradi obilnih padavin

Split, 19. avgusta - Širše območje Splita je ponoči zajelo neurje z močnim vetrom in obilnimi padavinami. Gasilci so morali posredovati zaradi podrtih dreves in poplavljenih kleti, podobno pa je bilo v nedeljo zvečer v Varaždinu. Obilne padavine bodo danes po napovedih vremenoslovcev zajele skoraj celotno Hrvaško, za večino države pa velja oranžno opozorilo.