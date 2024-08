Zaradi požara na jugu Francije evakuirali 3000 turistov

Perpignan, 19. avgusta - Zaradi požara so v nedeljo zvečer iz kampa blizu Perpignana na jugu Francije evakuirali približno 3000 turistov, 12 ljudi je lažje poškodovanih, poročajo francoski mediji. Gasilci so sporočili, da so požar že uspeli pogasiti, vendar je nastala večja materialna škoda.