ZDA še naprej prepričane v možnost dogovora o prekinitvi ognja v Gazi

Washington, 19. avgusta - Dogovor o prekinitvi ognja v Gazi je še vedno mogoč, je ocenil predsednik ZDA Joe Biden, podpredsednica Kamala Harris pa je zatrdila, da si bodo ZDA še naprej prizadevale za to. Pogajanja bo skušal spodbuditi državni sekretar Antony Blinken, ki je začel obisk v Izraelu, in poudaril, da so mirovni pogovori morda zadnja priložnost za končanje vojne.