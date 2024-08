Zaradi požara v hiši na Štajerskem okoli 30.000 evrov škode

Maribor, 19. avgusta - Na območju Policijske postaje Rače je v nedeljo pozno popoldne zagorelo v stanovanjski hiši. Po ugotovitvah policistov je zagorelo v kletnih prostorih hiše, tujo krivdo so izključili. Zaradi požara, ki so ga gasilci pogasili, je nastala gmotna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 30.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Maribor.