Med petimi finalisti za večernico dve pesniški zbirki in tri pripovedi

Ljubljana, 19. avgusta - V ožji izbor za nagrado večernica, ki jo podeljujejo najboljšemu otroškemu oziroma mladinskemu literarnemu delu preteklega leta, so se uvrstile knjige Rimana kaša Ambroža Kvartiča, Življenje nima naslova Ferija Lainščka, Mali črv Oto in druga golazen Lovra Matiča, Sneg Marjane Moškrič in Zmaj nad mestom Sebastijana Preglja, poroča današnji Večer.