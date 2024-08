Rast na kitajskih borzah, pocenitve v Tokiu

New York/Tokio, 19. avgusta - Na kitajskih borzah v Šanghaju in Hongkongu so danes prevladovala pozitivna gibanja, na Japonskem in v Južni Koreji pa so se delnice pocenile. Vlagatelji so previdni z naročili in že pogledujejo proti Jackson Holeu, kjer se v četrtek začne letni simpozij centralnih bankirjev, ki bi lahko ponudil namige o morebitnem znižanju obrestnih mer v ZDA.