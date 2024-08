ZN opozarjajo na rekordno število ubitih humanitarnih delavcev

New York, 19. avgusta - Združeni narodi so danes ob svetovnem dnevu humanitarnosti obsodili nesprejemljivo nasilje nad humanitarnimi delavci - lani jih je bilo po vsem svetu ubitih rekordnih 280, kar je 137-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2022. Ob tem opozarjajo, da bi bilo letos v luči izraelske ofenzive v Gazi lahko to število še višje.