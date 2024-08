Evropska slalomska naslova za mlada Hočevarja

Krakov, 18. avgusta - Zadnji dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu je slovenska reprezentanca dobila še štiri kolajne. Žiga Lin Hočevar je postal mladinski prvak v kanuju, nato pa dodal še bron v krosu. Prvakinja do 23 let v kanuju je postala Eva Alina Hočevar, kanuist Matej Trojanšek pa je bil tretji med mladinci.