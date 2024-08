Nevihte z močnim vetrom na vzhodu podirale drevesa in odkrivale strehe

Ljubljana, 18. avgusta - Nevihte z močnim vetrom in udari strel, ki so popoldan nastale na Primorskem in na jugovzhodu države, so se pomikale proti severovzhodu, poroča uprava za zaščito in reševanje. Po zadnjih podatkih so regijski centri za obveščanje zabeležili 27 dogodkov, največ težav pa je povzročil močan veter, ki je podiral drevesa in odkrival objekte.