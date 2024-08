Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. in 18. 8.)

Ljubljana, 18. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o istrski policiji, ki je vložila kazensko ovadbo zoper 74-letnega slovenskega državljana, ki so ga v Rovinju zalotili pri snemanju golih otrok z mobilnim telefonom. Poročale so tudi o Slovencu, ki je pod vplivom alkohola v nedeljo popoldne v Salzburgu povzročil nesrečo z električnim skirojem.