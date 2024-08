Vremenoslovci opozarjajo na nevarnost dolgotrajnih močnih nalivov na jugovzhodu države

Ljubljana, 18. avgusta - Že danes proti večeru in v noči na ponedeljek, predvsem pa v ponedeljek nas čaka večja vremenska sprememba. Zlasti na jugovzhodu države bi lahko padla večja količina dežja. Agencija RS za okolje je tako za ta del Slovenije izdala oranžno opozorilo, pretoki rek bi se lahko povečali tudi ponekod v vzhodni in osrednji Sloveniji.

Po daljšem obdobju bolj suhega vremena bo tako po navedbah ustvarjalcev vsebin na portalu Meteoinfo Slovenija tudi na jugu in jugovzhodu Slovenije padla večja količina dežja. Ponekod bo dežja lahko celo preveč, saj suha tla v kratkem času ne morejo vpiti večjih količin vode.

Večina izračunov meteoroloških modelov kaže, da bo v ponedeljek na jugu in jugovzhodu države padlo do okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, po nekaterih izračunih pa celo več kot 200 litrov.

Drugod po Sloveniji bodo količine po ocenah bistveno manjše. Večinoma bo padlo od 10 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, zaradi možnosti neviht pa lokalno lahko več.

Krajevne plohe in nevihte so že danes najprej zajele Primorsko, Notranjsko in dele osrednje Slovenije, pozneje pa so se premaknile bolj na severovzhodni del države. V Breginju je padlo skoraj 22 litrov dežja na kvadratni meter, v Litiji okoli 21 litrov, v Velenju pa 24 litrov, je popoldne na omrežju X objavila Agencija RS za okolje (Arso). Sodeč po nekaterih objavah na družbenih omrežjih je ob močnem pišu in nalivih nevihte ponekod spremljala tudi toča.

Nevihtno dogajanje se bo po napovedih nadaljevalo v noč na ponedeljek. Ob močnejših nevihtah lahko hitro narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, lahko pride tudi do poplavljanja padavinske vode. Po nevihtah so se v precejšnjem delu države temperature po avgustovskem vročinskem valu spustile pod 30 stopinj Celzija, vročina vztraja še ponekod na vzhodu, severovzhodu in jugovzhodu ter na Primorskem in Obali.

Glavnina burnega dogajanja bo prav ponoči in v ponedeljek, ki bo oblačen in deževen, sprva bodo vmes tudi nevihte. Predvsem na jugovzhodu bodo, kot omenjeno, možni tudi močnejši dolgotrajni nalivi, zaradi česar so za ta del Slovenije na Arsu izdali oranžno vremensko opozorilo.

Zaradi vremenskega dogajanja bodo zvečer in v noči na ponedeljek po predvidevanjih Arsa začele naraščati reke v jugovzhodnem, pa tudi vzhodnem in osrednjem delu države. V ponedeljek naj bi tako Krka in njeni pritoki, Kolpa ter reke v osrednji Sloveniji, v Podravju in porečju Savinje narasle do velikih pretokov, drugje pa do srednjih.

Predvsem vodotoki v porečju Krke in posamezne reke v osrednji in vzhodni Sloveniji se lahko razlijejo. Vodnatost rek se bo povečevala tudi v torek, ko bo dopoldne v južni in osrednji Sloveniji še deževalo.

Od srede naprej naj bi nato spet sledilo več dni lepega poletnega vremena, temperature naj bi konec tedna spet dosegle okoli 30 stopinj Celzija.