Na jugu Libanona lažje ranjeni trije mirovniki ZN

Bejrut, 18. avgusta - Trije pripadniki mirovne misije Združenih narodov so bili lažje poškodovani, ko je danes eksplodiralo v bližini njihovega vozila na jugu Libanona, so sporočili iz organizacije. Dogodek se je zgodil v bližini meje, kjer vsakodnevno obračunavata Izrael in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.