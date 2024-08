Ljubljana, 18. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih zastoji z zamudo 40 do 45 minut. Zastoji so tudi na cestah Razdrto-Postojna, Dragonja-Koper in Šmarje-Dragonja.