Ljubljana, 18. avgusta - Ekipe so z dvema današnjima tekmama končale 2. krog 2. slovenske lige. Sežanski Tabor je s 4:1 odpravil Dravinjo, potem ko sta Federico Rose in Krasimir Todorov dosegla po dva zadetka, Grosuplje pa so v gosteh z 2:1 premagale Slovan.