Zaradi nesreče močno oviran promet na primorski avtocesti pri Senožečah

Senožeče/Kozina, 18. avgusta - Na primorski avtocesti se je pri priključku Senožeče proti Ljubljani zgodila nesreča. Čeprav so posledice odstranili, dolg zastoj še vedno sega proti skoraj 20 kilometrov oddaljeni Kozini. Zamuda pri potovanju proti Ljubljani znaša od 40 do 50 minut, so objavili pri Prometno-informacijskem centru za državne ceste.