Po vlomu v trgovini na območju Črnuč trije mladi v priporu

Ljubljana, 18. avgusta - Ljubljanski policisti so bili v noči na petek obveščeni o alarmu v trgovini v Črnučah. Ob prihodu na kraj so opazili osebe, ki so bežale iz lokala in se odpeljale z avtomobilom. Policisti so ga uspeli zaustaviti, v njem je bilo šest oseb, tudi dve mladoletni. Trije mladi so zaradi vloma v dve trgovini in poskusa vloma v bankomat v priporu.