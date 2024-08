V Kanadi za svetovne naslove tudi dva mariborska čolna

Hamilton, 18. avgusta - V ponedeljek se v kanadskem mestu St. Catharines začenja svetovno veslaško prvenstvo za člane do 23 let in mladince. Nekdanja veslača Iztok Čop in Luka Špik sta v tem mestu leta 1999 osvojila naslov svetovnih prvakov, slovenske barve pa bodo letos v Kanadi zastopali štirje mariborski veslači, ki so v tej sezoni izpolnili selektorjeve kriterije.