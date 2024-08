Ljubljana, 18. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na primorski avtocesti proti Vrhniki zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez mimo Kozarij in ljubljanski južni obvoznici od Rudnika mimo Kozarij. Zastoji so tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih.