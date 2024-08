Ukrajina uničila še en most v Kursku

Kijev, 18. avgusta - Ukrajinske sile so zadele še en most v ruski obmejni regiji Kursk, so danes sporočili iz ukrajinskih letalskih sil. Ob tem so objavili posnetek uničenje mostu na reki Sejm v bližini vasi Zvanoje, okoli 15 kilometrov severno od ukrajinske meje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.