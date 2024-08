Alain Delon - igralec in človek nekega drugega časa

Pariz, 18. avgusta - Alain Delon, ki je umrl v 89. letu starosti, je bil simbol evropskega igralca med 60. in 80. leti minulega stoletja. Igral je v več kultnih filmih in je pogosto vsaj toliko kot s filmsko kariero vzbujal pozornost z zasebnim življenjem. Zadnja leta, sploh po vzniku gibanja #jaztudi, so nanj letele kritike in obtožbe, da je seksist in homofob.