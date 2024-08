Zastoj pred Karavankami daljši od 10 kilometrov

Zaradi zastoja je zaprt uvoz Jesenice zahod proti Karavankam, uporaba izvoza Jesenice vzhod pa je dovoljena samo za lokalni promet. Občasno pristojni tudi zapirajo karavanški predor proti Sloveniji.

Drugod po državi do zastojev prihaja na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na državnih cestah v slovenski Istri, kot sta Lucija-Izola in Dragonja-Koper, ter med Lescami in Bledom.