Venezuelci po svetu protestirali proti volilni zmagi Madura

Caracas, 18. avgusta - Po predsedniških volitvah v Venezueli, ki so jih zasenčile obtožbe o goljufijah, je na tisoče ljudi po vsem svetu ta konec tedna protestiralo proti vladi predsednika Nicolasa Madura. Na shodih v Venezueli in tujini so zahtevali priznanje zmage opozicijskega predsedniškega kandidata Edmunda Gonzaleza Urrutie, poroča nemška tiskovna agencija dpa.