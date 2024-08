Omejili požar v londonskem Somerset House

London, 18. avgusta - Požar, ki je izbruhnil v londonskem umetniškem središču Somerset House, so uspeli v soboto zvečer omejiti. V požaru ni bil nihče ranjen, uspelo jim je zavarovati tudi umetniška dela, ki sicer niso bila hranjena v delu stavbe, kjer se je požar začel. Zaradi požara bo del centra do nadaljnjega zaprt, to pa ne velja za galerijo Courtauld.