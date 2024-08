Krimovke od ponedeljka vadijo v polni postavi

Ljubljana, 18. avgusta - Rokometašice Krima Mercatorja bodo teden dni po koncu olimpijskih iger v Parizu od ponedeljka naprej vadile v polni zasedbi. V Ljubljano sta se vrnili Slovenki Ana Gros in Amra Pandžić, novi obrazi so Francozinji Tamara Horaček in Grace Zaadi Deuna, Španka Jennifer Gutierrez Bermejo, Avstrijka Philomena Egger in Senegalka Hawa N'Diaye.