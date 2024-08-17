Izidi kolesarske dirke po Španiji

Lizbona, 17. avgusta - Izidi 1. etape kolesarske dirke po Španiji in skupni vrstni red.

* Izidi, 1. etapa, Lizbona - Oeiras (12 km/vožnja na čas):
  1. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates)            12:35
  2. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek)                     + 0:02
  3. Wout Van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike)              0:03
  4. Stefan Küng (Švi/Groupama-FDJ)                      0:06
  5. Edoardo Affini (Ita/Visma-Lease a Bike)             0:08
  6. Joshua Tarling (VBr/Ineos Grenadiers)           isti čas
  7. Mauro Schmid (Švi/Soudal Quick-Step)                0:16
  8. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)         0:17
  9. Bruno Armirail (Fra/Decathlon AG2R)                 0:18
 10. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates)                0:19
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- skupni vrstni red (1/21):
  1. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates)            12:35
  2. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek)                     + 0:02
  3. Wout Van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike)              0:03
  4. Stefan Küng (Švi/Groupama-FDJ)                      0:06
  5. Edoardo Affini (Ita/Visma-Lease a Bike)             0:08
  6. Joshua Tarling (VBr/Ineos Grenadiers)           isti čas
  7. Mauro Schmid (Švi/Soudal Quick-Step)                0:16
  8. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)         0:17
  9. Bruno Armirail (Fra/Decathlon AG2R)                 0:18
 10. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates)                0:19
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alz/alz
© STA, 2024