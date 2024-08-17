Izidi kolesarske dirke po Španiji
Lizbona, 17. avgusta - Izidi 1. etape kolesarske dirke po Španiji in skupni vrstni red.
* Izidi, 1. etapa, Lizbona - Oeiras (12 km/vožnja na čas): 1. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates) 12:35 2. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek) + 0:02 3. Wout Van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike) 0:03 4. Stefan Küng (Švi/Groupama-FDJ) 0:06 5. Edoardo Affini (Ita/Visma-Lease a Bike) 0:08 6. Joshua Tarling (VBr/Ineos Grenadiers) isti čas 7. Mauro Schmid (Švi/Soudal Quick-Step) 0:16 8. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 0:17 9. Bruno Armirail (Fra/Decathlon AG2R) 0:18 10. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 0:19 ... - skupni vrstni red (1/21): 1. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates) 12:35 2. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek) + 0:02 3. Wout Van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike) 0:03 4. Stefan Küng (Švi/Groupama-FDJ) 0:06 5. Edoardo Affini (Ita/Visma-Lease a Bike) 0:08 6. Joshua Tarling (VBr/Ineos Grenadiers) isti čas 7. Mauro Schmid (Švi/Soudal Quick-Step) 0:16 8. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 0:17 9. Bruno Armirail (Fra/Decathlon AG2R) 0:18 10. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 0:19 ...