Neurje v okolici Ljubljane in Novega mesta

Ljubljana, 17. avgusta - V zgodnjem popoldnevu je neurje z močnim vetrom zajelo nekatera območja v okolici Ljubljane in na Dolenjskem. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje so zabeležili 23 dogodkov v regijskih centrih Ljubljana in Novo mesto, kjer je močan veter razkrival strehe stanovanjskih in drugih objektov ter podiral drevesa.