V Sudanu razglasili epidemijo kolere

Kartum, 17. avgusta - Oblasti v Sudanu so danes razglasile epidemijo kolere. Zdravstveni minister Haitam Ibrahim je pojasnil, da so odločitev sprejeli v sodelovanju z agencijami Združenih narodov. K poslabšanju zdravstvenih razmer je prispevalo močno deževje, ki je razselilo prebivalce in privedlo do kontaminacij virov pitne vode.