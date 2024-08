Ljubljana, 17. avgusta - Nogometaši Bilj, Aluminija in Beltincev so po 2. krogu 2. slovenske lige še edine ekipe s stoodstotnim izkupičkom. Biljenci so z 2:0 ugnali Jadran, Aluminij s 3:2 v gosteh Dravo, Beltinci pa prav tako v gosteh velenjski Rudar, in sicer s kar 5:0.