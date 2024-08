Železniški promet pri Postojni ponovno vzpostavljen

Postojna, 17. avgusta - Po petkovi nesreči na železniški postaji v Postojni, ko se je iztiril in prevrnil vagon z dizelskim gorivom, so danes uspeli posledice delno sanirati. Prečrpali so nafto iz prevrnjenega vagona ter ga umaknili in nekaj po 14. uri je železniški promet spet stekel. Za zdaj poteka po enem tiru, so sporočili iz Slovenskih železnic.