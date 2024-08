Ukrajinska letala uničila pomemben most v Kursku

Moskva, 17. avgusta - Ukrajinska letala so v petek uničila most v ruski obmejni regiji Kursk, ki je predstavljal pomembno povezavo za oskrbo ruske vojske in evakuacijo civilistov med trajajočimi spopadi. Posnetek napada je objavil poveljnik ukrajinskih letalskih sil Mikola Oleščuk, ob tem pa zapisal, da njihovi piloti ciljajo tudi druge tarče znotraj Rusije.