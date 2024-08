Pokriti vkop Medvedjek na dolenjski avtocesti ponovno odprt v obe smeri

Novo mesto, 17. avgusta - Pokriti vkop Medvedjek na dolenjski avtocesti je ponovno odprt, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je še večkilometrski zastoj. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Vrhniki ter na štajerski pred prehodom Šentilj proti Avstriji in vzporedni regionalni cesti.