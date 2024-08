Pri Kočevski Reki ponovno zagorelo

Kočevska Reka, 17. avgusta - Nad krajem Borovce pri Kočevski Reki je v petek zvečer ponovno zagorelo, so za STA potrdili na upravi za zaščito in reševanje. Podtalnega požara, ki sta ga včeraj začela gasiti helikopter in air tractor, zjutraj pa z gašenjem nadaljevala, še niso omejili. Njegov obseg še ni znan, so dodali na upravi.