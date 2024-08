Po streljanju v Mariboru pridržali 35-letnika

Maribor, 17. avgusta - Pred enim od lokalov v Mariboru je ponoči prišlo do streljanja. Kot so sporočili mariborski policisti, je po do sedaj zbranih obvestilih streljal 35-letni moški, vendar nobena oseba ni bila telesno poškodovana. Ogled kraja kaznivega dejanja še poteka, zoper osumljenca pa je bilo odrejeno policijsko pridržanje.