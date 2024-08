Vreme: Večinoma sončno

Ljubljana, 17. avgusta - Danes bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo nastala kakšna vročinska nevihta. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Krajevne plohe in nevihte bodo čez dan od zahoda postopno zajele večji del Slovenije in se nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija.

Opozorilo: Po nižinah bo danes sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev. Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V ponedeljek bo večinoma oblačno in deževno, sprva bodo vmes tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Osvežilo se bo. V torek dopoldne bo pretežno oblačno, predvsem v južni in osrednji Sloveniji bo še deževalo. Popoldne se bo delno razjasnilo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi. Hladna fronta se od severozahoda počasi bliža Alpam. Od jugozahoda še doteka k nam dokaj topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno. Popoldne bodo v Alpah in tudi ponekod v krajih vzhodno od nas nastale posamezne nevihte. V nedeljo bo v krajih zahodno od nas in na območju Alp spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V krajih južno in vzhodno od nas bo večji del dneva še sončno.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden, v nedeljo pa bo obremenitev zaradi vremena zmerna. Sredi dneva in popoldne bo povečana toplotna obremenitev.