Trump znova užalil ameriške veterane

New York, 17. avgusta - Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je bil v petek deležen kritik ameriških vojaških veteranov, potem ko je na srečanju s podporniki v New Jerseyju dejal, da je bolje prejeti najvišje civilno odlikovanje kot najvišje vojaško odlikovanje, češ da so prejemniki slednjega hudo poškodovani ali mrtvi. To ni prvič, da je Trump užalil veterane.