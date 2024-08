V ZDA pridržali žensko, ki si je hotela prisvojiti posestvo Elvisa Presleyja Graceland

Memphis, 17. avgusta - Agenti ameriškega zveznega preiskovalnega urada (FBI) so v petek aretirali 53-letno žensko iz zvezne države Missouri, ki je obtožena, da je hotela ukrasti posestvo pokojnega kralja ameriške rock glasbe Elvisa Presleyja, Graceland. Obtožena je goljufije in kraje identitete, grozi pa ji do 20 let zapora, poročajo ameriški mediji.