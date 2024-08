Wall Street z najboljšim tednom od novembra lani

New York, 17. avgusta - Borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili svoj najboljši trgovalni teden vse od novembra lani, širši indeks Standard & Poor's 500 pa je vključno s petkom napredoval sedem dni zapored. Vsi trije osrednji indeksi so se v petek zvišali za 0,2 odstotka, vlagatelji pa sedaj po dobrih novicah o inflaciji le še čakajo na znižanje obrestnih mer.