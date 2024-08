New York, 16. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili navzgor. Ameriške delnice so v petek zaključile višje, s čimer se je zaključil pozitiven teden za glavne indekse na Wall Streetu, saj so cene zlata dosegle rekordno visoko vrednost, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.