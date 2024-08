Postojna, 16. avgusta - Na železniški postaji v Postojni se je okrog 16. ure iztiril in prevrnil vagon z dizelskim gorivom. Gorivo zaenkrat ne izteka, gasilci so na kraju. Po prvi oceni je nastala gmotna škoda v višini približno enega milijona evrov, so sporočili s Policijske uprave Koper.