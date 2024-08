Pogrešajo 44-letnika iz Maribora

Maribor, 16. avgusta - Svojci pogrešajo 44-letnega Aleša Ranfla iz Maribora. Visok je okoli 170 centimetrov, suhe postave in po glavi obrit na golo. Na levem komolcu ima večjo rano in modrico na nogi, na desni roki ima tetovažo pajka, na lopatici tetovažo škorpijona, na spodnjem predelu hrbta pa tetovažo z motivom rož, so sporočili s Policijske uprave Maribor.