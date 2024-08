Mladim divjevodašem dve medalji na EP

Krakov, 16. avgusta - Slovenska reprezentanca je drugi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu osvojila dve kolajni, so sporočili iz kajakaške zveze Slovenije. Nejc Polenčič, Juš Javornik in Žiga Lin Hočevar so ekipni prvaki v kanuju do 23 let, bron pa je v kajakaškem krosu osvojila Naja Pinterič.